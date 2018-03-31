В Одессу сегодня прибыли два корабля Военно-морских сил Турции - фрегат TCG Salihreis (F-246) и корвет TCG Buyukada (F512).

Об этом информирует пресс-служба администрации Одесского морского порта, заход кораблей был запланирован на 9.00 пятницы.

"Но из-за густого тумана флотилии пришлось полдня ожидать на рейде. В промежутке между 16.00 и 17.00 корабли были заведены в порт и пришвартованны у причала морского вокзала", - сообщили в пресс-службе.

Фото: port.odessa.ua

Корабли пробудут в Одессе до 3 апреля (отход в 9.00). Программа пребывания турецких моряков в Одессе предусматривает ряд мероприятий в рамках сотрудничества с Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, протокольные встречи в мэрии и областной госадминистрации. Для одесситов и гостей города предусмотрена организация посещения кораблей.

"Пребывание TCG Salihreis и TCG Buyukada в Одессе завершится выходом в море на совместные учения с украинским флотом (типа PASSEX)", - сообщили в порту.

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