В сервисе Яндекс.Погода теперь доступна карта распространения пыльцы. На ней показывается, где и в какое время, а также с какой интенсивностью цветут растения, вызывающие аллергию. Об этом пишет nplus1.ru.

В основе полиноза лежит патологически высокая чувствительность иммунной системы организма к пыльце растений. При контакте с аллергеном у человека возникает насморк, покраснение глаз (конъюнктивит), першение в горле, кашель, дерматит, усталость, раздражительность, а иногда и приступы удушья. В качестве профилактики больным рекомендуется избегать мест обильного пыления опасных растений и онлайн карты могут помочь решить эту проблему.

На картах "Яндекса" представлены данные о концентрации пыльцы самых распространенных растений-аллергенов, в число которых вошли береза, дуб, полынь, ольха, амброзия, ясень, ива, орешник и другие. Карта показывает, как будет меняться зона распространения пыльцы и пользователи могут просматривать интересующие их районы с точностью до десяти километров, информация обновляется раз в 24 часа.

Пользователям Яндекс.Погоды доступны два типа прогнозов - семидневный и долгосрочный. Прогноз на ближайшие семь дней составлен с учетом метеорологических данных, таких как скорость и направление ветра, осадки, температура.

Как сообщают представители "Яндекса", для расчетов используется собственная технология компании Метеум, которая напоминает Silam - модель математического моделирования и метеорологических данных с учетом данных аэробиологических наблюдений за прошедшие периоды.

Прогноз концентрации каждого аллергена опирается на данные о типах растений и условия, подходящие для начала пыления. В специальной таблице на сайте указаны пороговые значения и их соответствие градациям на карте. При этом пользователи "ВКонтакте" критично отнеслись к выбранным разработчиками показателям.

Прогноз на ближайшие недели и месяцы составляется с учетом климатического календаря цветения растений выбранной местности. Он содержит статистическую информацию о цветении и распространении пыльцы, накопленную за последние семь лет наблюдений. О каких конкретно данных идет речь, на сайте компании не сообщается.

Карта пыльцы доступна для отдельных территорий европейской части России, Молдовы, Беларуси, Украины, Казахстана и других соседних государств. Благодаря учету актуального прогноза погоды "Яндекс" сообщает и о той пыльце, которую приносит ветер из других регионов. Например, присутствие пыльцы ольхи и орешника в Москве может быть отмечено, даже если растения не цветут в городе.

Аналогичные проекты существуют и в Европе. Главным сервисом в России считается Пыльца Club, он работает в Москве, Перми и Тюмени.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские налоговики взыскали с дочки "Яндекса" 5,4 млн гривен долга.

Еще мы рассказывали, что "Яндекс-такси" объединился с сервисом Uber в шести странах СНГ.