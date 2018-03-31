К Земле приближается китайская космическая станция "Тяньгун-1". Китайские ученые не управляют ее падением, и, чисто теоретически, ее обломки могут упасть на какой-нибудь густонаселенный район Земли.

Ожидается, что станция войдет в верхние слои атмосферы уже 1 апреля, передает nplus1.ru.

"Тяньгун-1" - первая космическая станция, полностью построенная и запущенная Китайским национальным космическим управлением. Хотя она провела на орбите шесть с половиной лет и даже приняла две пилотируемые экспедиции, станция по сути является экспериментальной - с ее помощью Пекин тестировал системы и оборудование, готовясь к запуску более крупной многомодульной станции, которая также будет называться "Тяньгун" ("Небесный дворец").

Первая китайская космическая станция относительно невелика по размерам. Ее длина составляет 10,4 метра, диаметр - 3,4 метра, а масса - 8,5 тонны. Она примерно в два раза меньше последней советской одномодульной орбитальной станции "Салют-7".

Сейчас дата гибели аппарата известна с точностью примерно плюс-минус 16 часов. По данным китайской стороны, "Тяньгун" упадет на Землю в интервале с 31 марта по 2 апреля.

Согласно прогнозу Центра изучения космического мусора корпорации Aerospace, это может произойти 1 апреля в 10:30 по Гринвичу плюс-минус 16 часов, а по информации NORAD - 1 апреля в 00:52 по Гринвичу плюс-минус 15 часов.

При этом, точное место падения предсказать нельзя практически до того момента, когда аппарат начнет неконтролируемое падение. В частности, это невозможно из-за отсутствия точных данных о параметрах атмосферы, а также об ориентации станции.

"За 14 часов аппарат может сделать почти 10 витков вокруг Земли, то есть неопределенность места падения очень высока. Пока место падения можно ограничить только широкой полосой, расположенной между 43-ми параллелями к югу и северу от экватора. Выше или ниже станция не сможет забраться просто из-за наклонения орбиты", - считают ученые.

Предыдущая советская станция "Салют-7" падала примерно так же, как "Тяньгун": падение 37-тонного аппарата (сама станция и пристыкованный к ней "Космос-1686") 7 февраля 1991 года вошла в атмосферу над Аргентиной, обломки упали в районе города Капитан Бермудес, в 400 километрах от Буэнос-Айреса.

Как правило, до земли долетает от 10 до 40 процентов от общей массы космического аппарата - все зависит от материалов его конструкции, формы и массы. Часто на Землю возвращаются топливные баки, сделанные из тугоплавкого титана или нержавеющей стали.

В большинстве случаев однако, космические аппараты падают в океан, не оставляя никаких следов.

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