Один из основателей, вокалист и гитарист группы Linkin Park Майк Шинода анонсировал выпуск сольного альбом, это случилось более чем через полгода после смерти солиста группы Честера Беннингтона. Об этом сообщает Billboard.

Как отмечается, релиз альбома Post Traumatic намечен на 15 июня.

Кроме того, Шинода также представил сингл Crossing a Line, что войдет в новый альбом.

Видео: Youtube.com/Mike Shinoda

Как сообщала "Страна", в Калифорнии похоронили вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона. В частной церемонии прощания участвовали несколько сотен человек: друзья погибшего и музыканты. Ранее семья Беннингтона отказалась от публичных похорон. Безопасность мероприятия обеспечивала полиция.

Мы писали, что стало известно завещание фронтмена Linkin Park Честера Беннингтона. Определенные активы, в том числе пенсионный счет музыканта, будут напрямую переданы его супруге Талинде. Остальные активы направят в семейную трастовую компанию Chester and Talinda Bennington Family Trust.

Ранее группа Linkin Park выпустила видео в память об умершем вокалисте Честере Беннингтоне