Ученые разработали упругий полимерный материал, который при растяжении увеличивают модуль упругости и меняет окраску. Об этом пишут ученые в Science.

По своим механическим свойствам этот материал приближается к параметрам человеческой кожи, поэтому в будущем полимеры аналогичного строения можно будет использовать для создания искусственной кожи или в качестве биологических имплантатов, заменяющих мягкие ткани человека или животных.

Ткани многих животных обладают довольно необычными для мягких материалов механическими свойствами - они могут упрочняться при увеличении напряжения: если при небольших деформациях ткань довольно легко реагирует на внешнее воздействие и быстро растягивается, то после ее расширения на определенную величину, дальнейшая деформация начинает требовать куда больших усилий. Что интересно, у некоторых животных (например, у хамелеона) эти ткани при растяжении еще и меняют свой цвет.

Ученые синтезировали упрочняющийся при растяжении полимерный материал-хамелеон.

Фигурка в форме бабочки, вырезанная из полученного эластомерного материала

Воспроизвести подобные характеристики в искусственных материалах до настоящего времени не удавалось, тем не менее такие свойства могут оказаться весьма полезными как при получении функциональных материалов, так и для разработки имплантатов, которые по своим механическим свойствам должны быть близки к биологическим тканям.

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