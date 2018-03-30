В Киеве продолжается замена старых въездных знаков в город на новые, каждый из которых будет символизировать какую-то особенность украинской столицы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев", сообщает пресс-служба Киевского городского головы.

Он напомнил, что в прошлом году был установлен новый знак на Бориспольском шоссе, которое ведет из аэропорта "Борисполь" в столицу.

"Каждый, кто заезжает со стороны Борисполя, может увидеть 3-метровые буквы "Киев" и силуэт защитника нашего города - Архистратига Михаила", - сказал Кличко.

Он заметил, что на въезде в разные города мира расположены символы этих населенных пунктов. Например, в Берлине - это медведь, в Бремене - большая скульптура бременских музыкантов, а когда заезжаешь в Киев, видишь лишь небольшие таблички с надписью названия города. "Поэтому мы решили установить въездные знаки с символами нашего города", - сказал Кличко.

Мэр подчеркнул, что один из символов Киева - княгиня Ольга. Ее силуэт, высотой 18 метров, будет размещен на въезде в Киев со стороны Житомирской трассы.

"Въездные знаки - это одна из визиток нашего города для тех, кто приезжает автотранспортом в Киев", - отметил он.

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