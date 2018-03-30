Фонд государственного имущества утвердил перечень более 600 объектов малой приватизации, которые подлежат приватизации в 2018 году, первые аукционы могут быть объявлены в конце июня, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Фонд государственного имущества утвердил перечень более 600 объектов малой приватизации (они по новому закону теперь все пойдут на продажу через ProZorro.Продажи)", – написал Нефедов на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Он отметил, что в перечень попали:

целостные имущественные комплексы;

отдельное имущество;

государственные доли в предприятиях с общей формой собственности;

объекты незавершенного строительства;

объекты социально-культурного назначения.

"Ориентировочно с конца июня начнется оглашение первых аукционов", - добавил замминистра.

Фото: facebook.com/max.nefyodov

На сайте Фонда госимущества обнародован соответствующий приказ № 447 от 27.03.2018 "Об утверждении перечней объектов малой приватизации, подлежащих приватизации в 2018 году" и пять приложений к нему.

В данном приказе Фонд госимущества поручает департаменту подготовки и продажи объектов приватизации и начальникам региональных отделений ФГИУ обеспечить принятие решения о приватизации объектов, включенных в перечни, не позднее 30 дней со дня издания этого приказа.

При принятии решения о приватизации объектов поручено определить способы их продажи (за исключением определенных законом случаев).

Также в приказе ФГИУ поручено принять меры по определению балансовой стоимости объектов (активов объектов), а в случае отсутствия – установить такую стоимость в соответствии с методикой оценки.

До 1 июня 2018 года поручено подготовить информационные сообщения о продаже объектов.

Ранее сообщалось, что Фонд госимущества уже публиковал перечень предприятий к продаже в 2018 году.

Также отметим, что Фонд госимущества хочет вернуть "Укртелеком" государству.