Прокуратура Харьковской области совместно с ГУ Государственной фискальной службы выявили цех по изготовлению суррогатного алкоголя, оборудованный на том же месте, где и предыдущий, закрытый в начале февраля этого года.

"Речь идет о подпольном цехе в одном из зданий с офисными помещениями в Новобаварском районе Харькова. В прошлый раз правоохранители разоблачили незаконный бизнес в начале февраля текущего года. Но не прошло и двух месяцев, как незаконное производство возобновили", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в пятницу.

В ходе санкционированных судом обысков было обнаружено и изъято почти 900 литров спиртосодержащей жидкости, оборудование для изготовления фальсификата, бутылки, упаковки и т.д. Образцы изъятого направлены на экспертизу.

Решается вопрос об аресте обнаруженного имущества и объявления подозрения причастным к незаконному изготовлению и реализации суррогата.

Досудебное расследование проводится по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров (чч. 1,3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, в начале февраля прокуратура Харьковской области совместно с ГУ ГФС в области разоблачили в Харькове цех по изготовлению суррогатного алкоголя и сеть его сбыта под видом элитных напитков.

В ходе обысков правоохранители обнаружили почти 3 тыс. литров спиртосодержащей жидкости и более 1,6 тыс. ликероводочных изделий общей стоимостью около 1,5 млн грн, оборудование для изготовления фальсифицированных напитков, ароматизаторы, этикетки, упаковки для бутылок, картонные коробки с логотипами известных брендов элитного алкоголя, наклейки с надписью "Limited edition by Duty free" и т.д.

Напомним, ранее под Одессой изъяли 28 тонн суррогатного алкоголя, который везли в Киев.

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