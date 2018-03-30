Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в преддверии парламентских выборов 8 апреля в Венгрии действуют до 2 тысяч заговорщиков. Они хотят свергнуть правительство и превратить Венгрию в страну иммигрантов.

Об этом сообщает Интерфакс.

"В Венгрии есть примерно 2 тыс. проплаченных лиц, которые во время предвыборной кампании работают на свержение правительства и на создание нового, настроенного на поддержку иммигрантов кабинета министров, который будет приемлем для Джорджа Сороса", - сказал премьер-министр Венгрии в пятницу в интервью первому каналу венгерского радио.

"Мы точно знаем их по именам, на кого и как они работают ради превращения Венгрии в государство иммигрантов", - добавил он.

По сообщениям местных изданий, Орбан в последние месяцы в выступлениях стал уделять больше времени вопросу иммиграции, а также фигуре Джорджа Сороса - выходца из Венгрии и американского финансиста и инвестора.

Орбан обвиняет его в стремлении подорвать в своих интересах христианскую Венгрию и Европу, используя для этого иммиграцию мусульман, а также основанные Джорджем Соросом неправительственные организации (НПО).

Как сообщала "Страна", премьер-министр Венгрии назвал организаторов миграционного кризиса в Европе. Их он охарактеризовал фразой "мистическая финансовая сила".

Напомним, что у Порошенко рассказали, как в Брюсселе от него бегал премьер-министр Венгрии.