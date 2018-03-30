Появился полный список маршрутов, отмененных по итогам проверки маршрутов в Киеве
В результате проверок маршрутных такси, которые проводились в Киеве, было принято решение разорвать договоренности с самыми ненадежными перевозчиками.
С 28 марта в столице Украины перестали осуществлять рейсы сразу 23 маршрута.
Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. В ближайшее время планируется объявить конкурс на замещение вакантных мест. Приоритет будет отдан надежным подрядчикам.
В результате проверок был отменены следующие маршруты:
- №151 ст. м. "Почайная" (Петровка) - ул. Закревского
- №242 ст. м. "Лесная" - ул. Гарматная
- №249 ст. м. "Левобережная" - железнодорожная платформа "Левый берег"
- №434 ст. м. "Черниговская" - ул. Бальзака
- №496 ст. м. "Лукьяновская" - клиническая больница "Феофания"
- №504 ст. м. "Дарница" - ул. Милославская
- №509 ул. Милославская - ул. Ялтинская
- №526 ст. м. "Лесная" - ст. м. "Позняки"
- №528 ул. Лисковская - ст. м. "Черниговская"
- №542 ст. м. "Осокорки" - ул. митрополита Андрея Шептицкого
- №545 ул. Е. Чавдар - ст. м. "Дарница"
- №555 ул. Кибальчича - ДВРЗ
- №557 ст. м. "Лыбедская" - ж/м Корчеватое
- №569 ст. м. "Лукьяновская" - железнодорожная станция "Киев-Волынский"
- №577 ст. м. "Позняки" - ул. Урловская
- №459 Жд. вокзал "Дарница" - ул. Подлипки
- №507 Жд. вокзал "Южный" - ул. Сирка 15
- №464 Жд. вокзал "Южный" - ст. м. "Героев Днепра"
- №498 ст. м. "Лесная" - ул. Вершигоры 14
- №441 ст. м. "Героев Днепра" - Сады 4,
- №565 ст. м. "Петровка" - Аэропорт "Киев"
- №231 ул. Терещенковская - ул. Кадетский Гай
- №416 Кибцентр - ул. Драйзера 33
Напомним, что проверки началась еще в феврале этого года. Тогда были проверены 22 перевозчика и с 4 были расторгнуты договоренности. Перевозчиков проверяли на предмет технического состояния транспортных средств. Обследовали чистоту и соблюдение санитарных норм. Были выявлены перевозчики, которые работали без разрешительных документов на машинах в плохом техническом состоянии.
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