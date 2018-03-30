В результате проверок маршрутных такси, которые проводились в Киеве, было принято решение разорвать договоренности с самыми ненадежными перевозчиками.

С 28 марта в столице Украины перестали осуществлять рейсы сразу 23 маршрута.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. В ближайшее время планируется объявить конкурс на замещение вакантных мест. Приоритет будет отдан надежным подрядчикам.

В результате проверок был отменены следующие маршруты:

№151 ст. м. "Почайная" (Петровка) - ул. Закревского

№242 ст. м. "Лесная" - ул. Гарматная

№249 ст. м. "Левобережная" - железнодорожная платформа "Левый берег"

№434 ст. м. "Черниговская" - ул. Бальзака

№496 ст. м. "Лукьяновская" - клиническая больница "Феофания"

№504 ст. м. "Дарница" - ул. Милославская

№509 ул. Милославская - ул. Ялтинская

№526 ст. м. "Лесная" - ст. м. "Позняки"

№528 ул. Лисковская - ст. м. "Черниговская"

№542 ст. м. "Осокорки" - ул. митрополита Андрея Шептицкого

№545 ул. Е. Чавдар - ст. м. "Дарница"

№555 ул. Кибальчича - ДВРЗ

№557 ст. м. "Лыбедская" - ж/м Корчеватое

№569 ст. м. "Лукьяновская" - железнодорожная станция "Киев-Волынский"

№577 ст. м. "Позняки" - ул. Урловская

№459 Жд. вокзал "Дарница" - ул. Подлипки

№507 Жд. вокзал "Южный" - ул. Сирка 15

№464 Жд. вокзал "Южный" - ст. м. "Героев Днепра"

№498 ст. м. "Лесная" - ул. Вершигоры 14

№441 ст. м. "Героев Днепра" - Сады 4,

№565 ст. м. "Петровка" - Аэропорт "Киев"

№231 ул. Терещенковская - ул. Кадетский Гай

№416 Кибцентр - ул. Драйзера 33

Напомним, что проверки началась еще в феврале этого года. Тогда были проверены 22 перевозчика и с 4 были расторгнуты договоренности. Перевозчиков проверяли на предмет технического состояния транспортных средств. Обследовали чистоту и соблюдение санитарных норм. Были выявлены перевозчики, которые работали без разрешительных документов на машинах в плохом техническом состоянии.

Как сообщала "Страна", появились подробности ДТП на Брест-Литовском шоссе, где маршрутка протаранила автобус с людьми.

Ранее появились фото и видео ДТП в Глевахе, в котором пострадала маршрутка с детьми.

Мы писали, что киевские депутаты договорились ездить в маршрутках и метро, чтобы лучше понять проблемы народа.