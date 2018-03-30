Новая героиня, которая появляется в мультфильме "Простоквашино" - младшая сестра дяди Федора. Девочку зовут Вера Павловна, хотя имя её отца Дмитрий.

Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев объяснил "багом", а не "фичей" отчество сестры дяди Федора Веры Павловны, которая появится в новых эпизодах мультсериала "Простоквашино". Исправлять эту ошибку студия не планирует, никого из сотрудников не наказывали, об этом он сказал в эфире программы "Говорит Москва".

В книгах Эдуарда Успенского родителей Дяди Федора зовут Римма и Дмитрий Свекольниковы. В новых эпизодах у них появляется дочь, которую мультипликаторы назвали Верой Павловной. В сети предположили, что это отсылка к роману Чернышевского "Что делать?" и персонажу Вере Павловне Розальской. Борис Машковцев эти предположения опроверг.

Фото: govoritmoskva.ru

"Нет, это не отсылка к Чернышевскому. Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Её нельзя назвать просто Верой".

Продолжение мультсериала "Простоквашино" было анонсировано в конце прошлого сентября. Студия планирует выпустить 30 эпизодов, каждый из которых будет длиться шесть с половиной минут. Первый эпизод будет представлен 3 апреля.

Машковцев говорил, что продолжение "Простоквашино" - это "принципиально новые сюжеты с все теми же персонажами" и новыми героями. История "будет по стилистике напоминать мультфильмы, которые выходили в прежние времена, но сюжетные коллизии будут осовременены".

В ноябре Успенский заявил, что "Союзмультфильм" снимает продолжение "Простоквашино" без его согласия.

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