В Раде зарегистрировали законопроект № 8204 об обеспечении прав одиноких отцов. Их хотят уравнять с правовым положением одиноких матерей.

Народный депутат Антон Яценко предлагает выплачивать одиноким отцам помощь на ребенка, сообщает ЮрЛига.

Кроме того, для одиноких отцов, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, могут отменить испытательный срок при приеме на работу.

Также предлагается изложить в новой редакции статью 186-1 КЗоТ о гарантиях лицам, воспитывающим малолетних детей без матери.

Так, на одиноких отцов и отцов, воспитывающих ребенка без матери, могут быть распространены такие трудовые гарантии:

непривлечение к ночным, сверхурочным работам, работам в выходные дни и ненаправление в командировки;

выдача путевок в санатории, дома отдыха, а также материальной помощи;

запрет увольнения; дополнительный отпуск;

отпуск по усыновлению ребенка;

отпуск по уходу за ребенком;

право на установление неполного рабочего времени.

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