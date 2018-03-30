В Раде собрались уравнять в правах одиноких матерей и отцов Украины
В Раде зарегистрировали законопроект № 8204 об обеспечении прав одиноких отцов. Их хотят уравнять с правовым положением одиноких матерей.
Народный депутат Антон Яценко предлагает выплачивать одиноким отцам помощь на ребенка, сообщает ЮрЛига.
Кроме того, для одиноких отцов, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, могут отменить испытательный срок при приеме на работу.
Также предлагается изложить в новой редакции статью 186-1 КЗоТ о гарантиях лицам, воспитывающим малолетних детей без матери.
Так, на одиноких отцов и отцов, воспитывающих ребенка без матери, могут быть распространены такие трудовые гарантии:
- непривлечение к ночным, сверхурочным работам, работам в выходные дни и ненаправление в командировки;
- выдача путевок в санатории, дома отдыха, а также материальной помощи;
- запрет увольнения; дополнительный отпуск;
- отпуск по усыновлению ребенка;
- отпуск по уходу за ребенком;
- право на установление неполного рабочего времени.
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