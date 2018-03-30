По результатам проверок банков Украины на противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма, финансированию и распространению оружия массового поражения Нацбанк наказал ряд финансовых учреждений.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Нацбанк заподозрил ПАО "Украинский строительно-инвестиционный банк" в нарушении требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка. Этот банк отделался малой кровью в отличие от других финучреждений.

Меры реагирования также были применены к ПАО "Банк Сич" за аналогичные нарушения. В этом случае нарушения были обнаружены в сфере управления рисками.

Предупреждение было направлено и за то, что финучреждение не выполняло свои обязательства в сфере обеспечения финансовых операций, подлежащих финмониторингу. Эти и другие нарушения привели к наложению штрафа в сумме 1 284 000,00 грн.

ПАО "Акционерный банк Конкорд" был оштрафован также за ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств и норм действующего законодательства. В данном случае регулятор наложил штраф 1 550 000,00 грн.

ПАО "Банк "Украинский капитал" получил штраф в сумме 1 207 205,10 грн. Также глава этого финучреждения был признан не соответствующим требованиям законодательства Украины.

Как сообщала "Страна", по квартирам получателей субсидий в Украине начнут ходить ревизоры. По словам главы Директората соцзащиты населения Минсоцполитики Виталия Музыченко, законопроект улучшит качество проверок, так как социнспекторы получат новые полномочия.

Напомним, что НБУ резко укрепил курс гривни в последний рабочий день недели.