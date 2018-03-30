В Рокитнянском районе Киевской области 30-летний мужчина зарубил топором собственную мать, потому что она не дала ему денег на спиртное. После убийства, он вынес зерно, которое было во дворе, продал его и пошел пить.

К местной полиции обратился старший сын 59-летней погибшей. Мужчина понял, что случилась беда, когда его мать в течение дня не выходила на связь. На следующее утро он приехал из столицы в Запрудье и застал ужасную картину, об этом сообщает полиция Киевской области.

Женщина скончалась в результате полученных ударов топором по голове.

Виновника трагедии полиция задержала за несколько часов. Выяснилось, что в тот день младший сын в очередной раз просил у матери деньги на водку. Уставшая от алкогольной зависимости сына, женщина отказала, сгоряча взяла в руки топор и начала прогонять из дома. Он выхватил опасное орудие и совершил непоправимое.

Злоумышленник, в содеянном сознался, находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", в Донецкой области мужчину приговорили в пожизненному за убийство топором участкового.

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