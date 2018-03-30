Сотрудники Киевской местной прокуратуры №5 совместно с Оболонским управлением полиции и СБУ разоблачили подпольную типографию. В ней мошенники изготовляли фальшивые медицинские справки и техпаспорта.

Деятельность преступников прекращена, сообщает пресс-служба прокуратуры г. Киева.



Организатором нелегального бизнеса оказался бывший налоговик, житель Киевской области. К незаконной деятельности он привлек родного брата.

Во время обысков, проведенных по месту жительства фигурантов в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области было изъято оборудование для изготовления пластиковых карт и комплектующие к нему с пленками, содержащими изображения голограмм "МВД" и карты Украины.

Кроме того, во время обысков было изъято 6000 незаполненных бланков номерных медицинских документов, среди которых бланки о прохождении наркологического осмотра, психиатрического освидетельствования, прохождения общего медицинского осмотра, личные медицинские книжки, медицинские справки разрешительного характера; пустые бланки свидетельств о регистрации транспортных средств; около 100 номерных справок о прохождении медицинского осмотра с уже проставленными печатями врачей и их подписями около 50 медицинских справок о получении разрешения на объекты разрешительной системы с печатями врачей и их подписями печати и штампы с указанием медицинских учреждений и врачей и тому подобное.

Также в ходе обысков были изъяты денежные средства в сумме около 20 000 гривен и более $4200. Они были расфасованы по отдельным конвертам.

В настоящее время готовятся ходатайство об аресте изъятых вещественных доказательств и назначения по ним судебных экспертиз. Кроме того, в рамках расследования будут установлены лица, на которых оформлялись указанные справки, а также медицинские учреждения, названия которых фигурируют в изъятых документах.

Уголовное производство расследуется по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Следственные действия продолжаются.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", Фонд социального страхования изменил порядок подтверждения нетрудоспособности переселенцев.

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Напомним, что освобожденные из плена на Донбассе украинцы не получили обещанных властями компенсаций.