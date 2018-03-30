Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) утвердила план противопожарного реагирования в 2018 году

"Количество пожаров увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом", - сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в пятницу на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает "Интерфакс- Украина".

По его словам, в связи с этим необходимо активно работать над превентивными мерами.

По словам председателя ГСЧС Николая Чечеткина, планом реагирования предусмотрено, что Министерство экологии и природных ресурсов, Государственное агентство лесных ресурсов, Государственное агентство зоны отчуждения должны будут до конца мая сего года завершить инженерно технические меры по противопожарному обустройству лесов и заповедников, обновить противопожарные разрывы, лесные дороги и подъезды к водоемам.

Местным органам власти поручено провести комплексные меры по предупреждению и ликвидации пожаров в лесных массивах, на торфяниках и землях сельхозназначения.

Также этим ведомствам поручено обеспечить постоянный мониторинг ситуации с пожарной безопасностью.

Кроме того, местным и центральным органам власти поручено провести информационные компании по недопущению сжигания сухой травы и бытовых отходов.

Министерству обороны поручено обеспечить пожарную безопасность на полигонах.

"По данным украинского Гидрометцентра, пожароопасный период в 2018 году ожидается сложным и будет характеризироваться большим количеством дней с температурой воздуха 30-35 градусов выше нуля, дефицитом осадков, формированиям с мая по сентябрь периода с высокой пожароопасностью во всех областях", - добавил Чечеткин.

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