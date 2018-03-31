Верховный Суд рассмотрел вопросы признания действия официального документа. Они касались жалобы прокурора на определение апелляционного суда по делу № 461/7315/15-к. Об этом сообщает ЮрЛига.

Указанным определением оставлен без изменений приговор суда первой инстанции о признании невиновными двух граждан, обвиняемых в подделке документов.

Обвиняемые были оправданы в связи с недоказанностью наличия в их действиях составов уголовных преступлений.

Орган досудебного расследования обвинял этих граждан в том, что они, будучи должностными лицами, наделенными организационно-распорядительными функциями, составили заведомо ложный официальный документ, а именно протокол общего собрания собственников квартир.

Позже один из обвиняемых подал в департамент градостроительства горсовета пакет документов, среди которых был заведомо поддельный протокол, для утверждения градостроительных условий для строительства гостиницы.

Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу прокурора исходя из следующего. Предметом преступлений, предусмотренных ст. 366 и ст. 358 УК, является официальный документ.

В примечании к ст. 358 УК указано, что следует понимать под официальным документом.

Верховный суд отметил, что при установлении признаков официального документа, как предмета преступления следует руководствоваться следующими критериями:

документ должен быть составлен, издан или удостоверен соответствующим лицом в пределах его компетенции по определенной законом форме и с соответствующими реквизитами;

зафиксированная в таком документе информация должна иметь юридически значимый характер - подтвержденные или удостоверенные ею конкретные события, явления или факты должны влечь или быть способными повлечь последствия правового характера в виде возникновения (реализации), изменения или прекращения определенных прав и (или) обязанностей.

Несоответствие документа хотя бы одному из приведенных критериев препятствует признанию его официальным.

В данном случае составление и использование указанного протокола не повлекло последствий правового характера, поскольку согласно п. 2.2 Порядка предоставления градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, который действовал в момент совершения оправданными инкриминируемого им деяния, согласие собственников смежных объектов недвижимости для получения градостроительных условий и ограничений не требовалась.

Кассационный уголовный суд пришел к выводу о том, что протокол общего собрания собственников квартир не является официальным документом, поскольку не соответствует требованиям, установленным в примечании к ст. 358 УК, в частности, составление и использование указанного прокола не повлекло последствий правового характера.

Постановление по делу № 461/7315/15-к было вынесено 1 марта 2018 года.

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