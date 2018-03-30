Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце.

Об этом в пятницу, 30 марта сообщает интернет-журнал TMZ со ссылкой на собственные источники.

Актер поступил в госпиталь Cedars-Sinai накануне для замены клапана катетера, однако в ходе процедуры возникли сложности. Врачи приняли решение провести срочную операцию на открытом сердце, которая длилась несколько часов.

Источники журнала отмечают, что состояние 70-летнего актера остается стабильным.

Это не первая операция Шварценеггера на сердце. В 1997 году врачи заменили спортсмену клапан аорты.

Как сообщала "Страна", Кличко и Шварценеггер схватились за один крендель на вечеринке "белых сосисок". Кличко и Арни встретились на горнолыжном курорте в Китцбюэле, 19 января, где каждый год проходит множество зимних праздников и вечеринок.

Напомним, что Арнольд Шварценеггер рассказал, когда начнутся съемки нового "Терминатора".