Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда при рассмотрении дела о взыскании процентов за пользование кредитом в долларах США разъяснил, что в соответствии с частью второй статьи 533 ГК, если в обязательстве определен денежный эквивалент в иностранной валюте, то сумма, подлежащая уплате в гривнях, определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа, если иной порядок ее определения не установлен договором или законом или иным нормативно-правовым актом.

Постановление по делу № 1622/17061/2012 (производство № 61-2843св18) было вынесено 1 февраля 2018 года.

Верховный Суд не понял резолютивную часть решения о взыскании процентов "в сумме 1 124,65 долларов США, что по состоянию на 12 апреля 2010 года по курсу НБУ эквивалентно 8918 грн 47 коп".

Верховный Суд указал на недопустимость одновременного указания в решении апелляционного суда о взыскании процентов их суммы в долларах США и суммы гривневого эквивалента: "Резолютивная часть решения апелляционного суда непонятна. Суд не указал, в какой валюте взысканы проценты".

Кроме того, апелляционный суд не учел, что если кредитным договором не установлен размер процентов по истечении срока его действия, он должен определяться на уровне учетной ставки Национального банка Украины (что соответствует правовой позиции ВСУ по делам № 6-1412цс16 и № 6-2322цс17). Апелляционный суд, удовлетворяя частично исковые требования банка, пришел к выводу о взыскании процентов в размере, предусмотренном кредитным договором, а именно 48% годовых и не обратил внимания на то, что взыскание процентов в таком размере за пределами договора законом не предусмотрено.

ВС вернул ему дело на новое рассмотрение ввиду неустановления всех фактических обстоятельств, от которых зависит правильное решение дела, и допущенных нарушений норм материального и процессуального права, что привело к неправильному решению дела.

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