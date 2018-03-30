В Киеве будут судить мошенника, который представлялся сотрудником министерства инфраструктуры Украины и обманул 27 человек. Предлагая жертвам "купить старые министерские авто" он завладел 3,3 млн гривен.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Прокуратура города Киева уже утвердила и направила в суд соответствующий обвинительный акт в отношении 31-летнего киевлянина.

По данным прокуроров, в течение 2016 - 2017 годов он представлялся сотрудником министерства инфраструктуры Украины.

Доверчивым людям мошенник предлагал "купить машину" под предлогом распродажи старых служебных автомобилей министерства по низким ценам. Затем он присваивал деньги "за авто".

Обвинительный акт против злоумышленника по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) направлен в Шевченковский райсуд Киева.

По ходатайству прокуратуры, в качестве меры пресечения, он взят под стражу.

Как сообщала "Страна", под Киевом группа рейдеров ворвалась в частный дом и выбросила семью на улицу. Девочку, которая имеет заболевания сердца, злоумышленники силой выбросили из дома на улицу вместе с вещами. Ребенка с места происшествия забрала скорая помощь.

Также напомним, что в Киеве задержали шайку наркоторговцев - "раскладчиков".