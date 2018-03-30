В Киеве прохожие задержали грабителя, который на глазах владельца легкового авто вытащил из него видеорегистратор. Вору грозит до шести лет заключения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Происшествие случилось на проспекте Маяковского Деснянского района столицы. В полицию от 28-летней местной жительницы поступило сообщение о том, что неизвестный на глазах ограбил автомобиль "Митсубиси". На месте происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

К правоохранителям обратилась заявительница: она услышала звук сигнализации и увидела, как незнакомец вытаскивает из салона ее машины видеорегистратор. Двое прохожих, которые отреагировали на крики потерпевшей, догнали грабителя.

Правоохранители выяснили, что мужчина - 33-летний местный житель, ранее попадал в поле зрения полицейских за совершение краж из автомобилей. Во время поверхностного осмотра в кармане злоумышленника обнаружили видеорегистратор.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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