Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что еще не видел поданные на него в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) жалобы, потому пока не комментирует их.

"После ознакомления с жалобой, смогу прокомментировать все, что там написано... Буду настаивать на публичном рассмотрении", - сказал он журналистам на брифинге в пятницу в Киеве.

Он также выразил удивление выходом в пятницу интервью директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника, в котором тот рассказал о делах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для открытия уголовного производства в отношении Холодницкого.

"Очень удивительно было прочитать в интервью о моральной стороне. И это говорит человек, который с моральной стороны, для развлечения, зачитывал протоколы негласных следственных действий,.. где тоже звучала нецензурная брань. И тогда, почему-то, не стоял вопрос о нецензурных словах, которые звучали со слов директора НАБУ", - добавил Холодницкий.

"За свою должность не держусь..... буду настаивать на публичном рассмотрении", - добавил руководитель САП.

Холодницкий сообщил, что о допросе, назначенном на пятницу, 30 марта, узнал из СМИ. Отвечая на вопрос о том, связывались ли с ним из Генеральной прокуратуры Украины по поводу допроса, Нолодницкий сказал: "Не связывались".

Ранее в этот день спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в соцсети сообщил, что в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) с подписями генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Сытника направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким дисциплинарных проступков.

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