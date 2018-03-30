Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 26,25 грн/$1 с 26,48 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков, котировки гривны к окончанию торгов составили 26,23-26,27 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 30 марта аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,307 грн/$1 с 26,5435 грн/$1. Торговый оборот составил $394,24 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $418,76 млн.

Национальный банк Украины также укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 2 апреля 2018 года до уровня 26,307046 грн/$1 по сравнению с 26,543496 грн/$1 на 30 марта 2018 года.

Как сообщалось ранее, курс доллара на межбанке откатывается назад на фоне пасхальных каникул.

Еще отметим, что вчера НБУ понизил официальный курс гривны к доллару чуть больше, чем на 1 копейку.