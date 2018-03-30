В субботу, 31 марта в западных, северных, большинстве центральных областях Украины и на Харьковщине ожидается небольшой дождь.

Во Львовской области и на Закарпатье умеренный дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории Украины - без осадков, передает Укргидрометцентр.

В западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях ожидается небольшой дождь, во Львовской области и на Закарпатье умеренный дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

Ночью и утром на дорогах северо-восточной части - местами гололедица.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в центральных и южных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14°, в восточных и Сумской областях ночью около 0°, днем 6-11° тепла.

В Киеве - небольшой дождь, температура ночью 1-3° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 марта самая высокая температура днем была +22,4 в 1968 году, самая низкая ночью -8,8 в 1929 году.

1 апреля в западных областях умеренные дожди, в карпатском регионе сильные, в северных, днем и в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18°, в западных областях и на севере Левобережья 9-14°.

В Киеве местами небольшие дожди. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18°. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Как сообщала "Страна", пять портов в Украине приостановили работу из-за густого тумана. В Одесской области Белгород-Днестровский, Черноморский, Николаевский, Одесский порты и Ольвия ограничили лоцманские проводки судов.

Напомним, как в Украину движется теплый воздух, а вместе с ним и долгожданная весна.