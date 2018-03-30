Картину Пабло Пикассо "Моряк" 1943 года выставят на аукцион Christie's в Нью-Йорке 15 мая. Произведение оценивается в $70 млн.

Об этом в пятницу, 30 марта сообщает пресс-служба аукционного дома, передает Интерфакс.

"В рамках вечернего аукциона Christie's "Искусство импрессионизма и модернизма", который пройдет 15 мая, на продажу будет выставлена датируемая 28 октября 1943 года выдающаяся картина Пабло Пикассо под названием "Моряк", общепринято считающаяся автопортретом самого художника и ранее находившаяся в легендарном собрании Виктора и Салли Ганц", - указано в опубликованном сообщении.

По предварительным оценкам, картина "Моряк" имеет все шансы войти список 5 самых дорогих произведений испанского художника.

Минувший раз "Моряк" выставлялся на торги в 1997 году в числе других лотов из собрания четы Ганц.

Центральное место в коллекции Виктора и Салли Ганц занимали работы П.Пикассо, которые они скупали на протяжении 20 лет. В их числе - полотно "Алжирские женщины (Версия "О")", проданное на нью-йоркских торгах Christie's в мае 2015 года за $179,4 млн.

На текущий момент - это самая дорогая работа Пабло Пикассо, но рекорд может быть побит уже в мае.

Фото: artchive.ru

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