Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после заседания Совета министров в сокращенном составе объявил, что федеральное правительство королевства пришло к согласию об "энергетическом пакте".

Так, Мишель в Twitter опубликовал фотографию документа протокола заседания с пунктами решения. Таким образом, он подтвердил отказ Бельгии от ядерной энергетики к 2025 году.

Фото: twitter.com/charlesmichel

При этом, бельгийские СМИ сообщили, что глава правительства объявил о проекте закона о новых мощностях производства электроэнергии, в частности, будут определены новые зоны для сооружения парков ветровых генераторов.

Ранее "Страна" информировала, что Бельгия выслала одного российского дипломата.

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