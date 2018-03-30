В первую половину суток режим "Пасхального перемирия", установленный с полуночи 30 марта, боевиками российско-оккупационных войск не соблюдался.

Сепаратисты осуществили 16 обстрелов позиций украинских военных на донецком направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Донецком направлении из 82-мм минометов, гранатометов и ПТУРС боевики обстреляли укрепления украинских военных вблизи Талаковки, применили гранатометы в районе Опытного, Верхнеторецкого и Богдановки, а зенитную установку - недалеко от Водяного.

Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Авдеевки, Опытного, Новотроицкого, Шахты Бутовки и Павлополя.

На Луганском направлении с начала суток условия перемирия со стороны врага соблюдались в полной мере.

Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое воинов - получили ранения. Пострадавших доставили в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, ранее в ОБСЕ призвали стороны конфликта обеспечить пасхальное перемирие на Донбассе.