В Киеве уровень вечерних пробок, 30 марта, перед выходными достиг отметки в 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты.

Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и другие.

Пробки есть на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны), Степана Бандеры и Романа Шухевича (в сторону Троещины), Голосеевском проспекте, улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирская, бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов (в сторону Печерского моста), на Подоле (почти все улицы пересекающие Нижний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах. Пробка также на Набережном шоссе от Почтовой площади и до моста Метро (в обе стороны).

Фото: google.com.ua/maps

Также, пробки наблюдаются на улице Саперно-Слободская (в обе стороны), проспекте Валерия Лобановского, улицах Сечевых Стрельцов, Днепровской набережной, Набережно-Крещатицкая и Набережно-Луговой, Кольцевой дороге и улице Вадима Гетьмана.

Кроме этого, движение затруднено на Московском и Южном мостах.

Как сообщала "Страна", ранее на Гостомельской трассе под Киевом произошло тройное ДТП и образовалась огромная пробка.

Мы писали, что в Киеве намертво стало движение через Северный мост.

Ранее центр Киева "покраснел" в пробках к вечеру четверга.



