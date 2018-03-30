В 2017 году президент Украины Петр Порошенко задекларировал 16,3 млн гривен полученных им доходов.

Об этом говорится в сообщении его пресс-службы.

В частности, 336 тыс. гривен составила заработная плата президента Украины, которую он перечислил на благотворительные цели. Проценты по депозитами принесли ему 15,8 млн гривен.

Также отмечается, что сумма средств на банковских счетах Порошенко уменьшилась за год на $430 тыс.

Пресс-служба ссылается на электронную декларацию Порошенко за 2017 год, которая пока не обнародована, но должна быть подана до 1 апреля.

Согласно сообщению, перечень ценных бумаг, которыми владеет Порошенко, его движимого и недвижимого имущества не изменился по сравнению с 2016 годом.

"В отношении одного из земельных участков в Киеве, который принадлежит Петру Порошенко, он получил обязательное к выполнению им, как владельцем, предписание на устройство подпорной стены на склоне участка, ранее им уже неоднократно задекларированного. Получение санкции на соответствующие работы, согласно закону, отражено в разделе "Объекты незавершенного строительства", - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба уверяет, что никаких других работ, кроме укрепления склона, на участке не предвидится.

Также Петр Порошенко перечислил около 200 млн гривен на благотворительность в 2017 году.

"Около двухсот миллионов гривен в 2017 году составили расходы на благотворительную деятельность: социальные, культурные, медицинские программы, поддержка армии", - сказано в нем.

При этом пресс-служба сообщила, что эти расходы не задекларированы, поскольку подобная деятельность осуществлялась не физическим лицом, а всеукраинской организацией "Благотворительный фонд Порошенко" и юридическими лицами, бенефициарным владельцем которых является Порошенко.

Также в сообщении говорится, что президент задекларировал расходы на отдых на Мальдивах в январе.

"Те деньги были официально перечислены в безналичной форме с ранее задекларированных собственных счетов с соблюдением банковского и налогового законодательства Украины. Сумма - в два раза меньше цифры, которые фигурировали в СМИ. Ни копейки не потрачено из государственного бюджета", - сказано в нем.

Однако конкретная сумма расходов не указана.

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