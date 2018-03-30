В феврале долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 11,9%, или на 3,92 млрд гривен до 36,8 млрд гривен по сравнению с январем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Так, долг за квартирную плату по состоянию на 1 марта 2018 года увеличился на 734,9 млн гривен до 3,8 млрд гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 1,45 млрд гривен до 14,40 млрд гривен.

Долг за газоснабжение увеличился на 1,7 млрд гривен до 16,4 млрд гривен.

В феврале среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (3,14 млрд гривен), Харьковской (2,5 млрд гривен) и Днепропетровской областях (2,3 млрд гривен); за газоснабжение - в Харьковской (2,07 млрд гривен), Днепропетровской (1,99 млрд гривен) и Киевской (2,11 млрд гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в феврале зафиксирована в Киеве (665,850 млн гривен), Днепропетровской (665,555 млн гривен) и Донецкой (295,252 млн гривен) областях.

Как сообщалось ранее, долги киевлян за тепло в феврале перевалили за 5 млрд гривен.

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