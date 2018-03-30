Частное охранное предприятие (ЧОП), отвечавшее за безопасность в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, самоликвидировалось. Об этом глава Росгвардии Александр Хинштейн написал в своем Тwitter.

"Охранявший "Зимнюю вишню" кемеровский ЧОП "Центр защиты" спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована", - отметил Хинштейн.

Он отметил, что Росгвардия уже успела подготовить все документы для лишения предприятия лицензии через суд.

Фото: twitter.com/khinshtein

Как сообщала "Страна", стало известно, что сгоревший в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" был построен без разрешения.

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