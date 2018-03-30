В списке из 99-ти футбольных судей и их ассистентов, которые приглашены работать на ЧМ-2018 в России - нет ни одного английского рефери.

Об этом сообщает FootballUA.

В 2016 году англичанину Марку Клаттенбургу удалось попасть в расширенный список ФИФА, однако его решение в феврале 2017 года отправиться на заработки в Саудовскую Аравию поставило крест на шансах оказаться на ЧМ-2018.

Таким образом, впервые с ЧМ-1938, на мировом футбольном первенстве не будет английских судей.

На двух предыдущих чемпионатах мира, в 2010 и 2014 годах, единственным главным арбитром из Англии был Ховард Уэбб, так что авторитет английского судейского корпуса уже давно невысок.

Как сообщала "Страна", Великий Буффон назвал четверку фаворитов чемпионата мира по футболу - 2018. Чем ближе чемпионат мира по футболу, который пройдет в России этим летом, тем больше прогнозов и предсказаний на его победителя.

Напомним, что Борис Джонсон подтвердил, что сборная Англии не будет бойкотировать ЧМ-2018.