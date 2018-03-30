Двоюродная сестра отравленной в британском Солсбери Юлии Скрипаль - Виктория Скрипаль намерена приехать в Лондон, чтобы навестить родственников.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Великобритании.

"Сегодня посольство вновь связывалось с Викторией Скрипаль, племянницей Сергея Скрипаля. После информации о том, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось и она может говорить, Виктория изъявила желание приехать в Лондон и посетить двоюродную сестру", - говорится в заявлении.

В российском посольстве выразили надежду на то, что британские власти из гуманитарных соображений оперативно выдадут въездную визу сестре отравленной девушки.

Как сообщала "Страна", полиция нашла максимальную концентрацию яда на входной двери квартиры Скрипалей. Кроме этого, вещество было обнаружено еще в нескольких местах в британском Солсбери, однако в меньшей концентрации, чем в квартире Скрипалей.

Отметим, что у Ассанжа отобрали смартфон и компьютер после его заявлений о непричастности России.