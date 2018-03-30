Знаменитая народная артистка Украины Нина Матвиенко перевоплотилась в жизнерадостную британку в стиле панк. Ее партнером в смелой фотосессии был популярный певец Монатик.

Певица снималась для издания JetSetter уже во второй раз.

Сделать фотосессию создателей вдохновил дуэт Матвиенко и Монатика, которые впервые представят совместную песню "Этот день" 1 апреля в Дворце "Украина" в рамках концертного шоу "Вечер премьер".

Артистка поразила яркими образами: розовые волосы, черные губы, ирокез, высоченные каблуки.

"Нина Митрофановна - яркое свидетельство того, что ощущения человека не всегда совпадают с возрастом в паспорте. Вы только посмотрите, на какие кардинальные, я бы даже сказал, неординарные, провокационные изменения она согласилась, - прокомментировал Монатик.

Фото: jetsetter.ua

Образы для артистов создавала Ира Лан, автором фотосессии стала Катя Николайчук.

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