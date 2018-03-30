Генпрокурор Луценко будет фактически лично управлять Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) в случае увольнения ее нынешнего руководителя Назара Холодницкого.

Об этом сообщил сам руководитель антикоррупционной прокуратуры, передает "УП".

Ранее глава НАБУ Артем Сытник заявлял, что у Луценко нет полномочий для перехвата контроля над САП в случае ухода Холодницкого.

"Согласно нормам закона, мой дуализм должности фактически не позволяет осуществлять полномочия заместителя генерального прокурора, который фактически назначает прокуроров в каждом производстве, согласовывает все негласные следственные розыскные действия", – сообщил Холодницкий.

"Учитывая, что, согласно закону, формально я непосредственно подчинен только генеральному прокурору, то с возможным отстранением или увольнением (меня - Прим.Ред.) фактически управлять САП по закону имеет право только генеральный прокурор", – заявил он.

"Если он руководит, когда нет руководителя САП, заместителя полноценного - это его вмешательство законно", - добавил Холодницкий.

"Я отставки, увольнения не боюсь. Я переживаю, что будет дальше с антикоррупционной борьбой", - заверил он.

Холодницкий планирует работать дальше: "Заявление (об увольнении - Прим.Ред.) было написано еще 2 декабря 2015 года. Я ее в сейфе держу. Я дождусь решения дисциплинарной квалификационной комиссии прокуроров - и тогда будем принимать какое-то решение. Пока я работаю и выполняю свои обязанности".

Холодницкий считает, что записи его разговоров еще обнародуют, - и выступает за то, чтобы это были разговоры целиком, а не вырванные из контекста фразы.

Он подозревает в нынешней ситуации согласованные действия Генпрокуратуры и Антикоррупционного бюро: "Интервью Артема Сытника стало сюрпризом, потому что оно появилось через 15 минут после появления информации, что ушло на КДКП (просьба генпрокурора уволить Холодницкого) ... То есть видно, что оно готовилось заранее".

При этом Холодницкий заявил, что ему также предлагали работать против НАБУ, но он не согласился, в отличие от ведомства Сытника.

Он также заявил: "САП - это не только Холодницкий, НАБУ - это не только Сытник".

"Продолжение следует", - подытожил Холодницкий.

Как сообщала "Страна", Назар Холодницкий придет на допрос в ведомство Луценко на Страстной неделе. "Визит" в Департамент по расследованиям особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры назначен на 10:00 вторника, 3 апреля.

Напомним, что Генпрокуратура и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.