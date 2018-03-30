Российский футбольный союз (РФС) опубликовал в своем Twitter список правил, чье соблюдение поможет футболистам, чтобы в их организм каким-либо образом не попал допинг.

Слухи о том, что над сборной страны, которая этим летом принимает финальную часть Кубка мира, продолжают будоражить футбольную общественность.

"Мы гордимся тем, что у российских футболистов за последние четыре года не было ни одной положительной допинг-пробы! Очень важно продолжать оставаться абсолютно чистыми. Для этого футболисты должны помнить: за все, что находится у них в организме, ответственны только они!", говорится в сообщении РФС.

Памятка:

при наличии возможности обращаться за лечением только во врачебно-физкультурные диспансеры по месту жительства, а не в обычные поликлиники;

всегда напоминать врачам, что вы спортсмен, который может подвергнуться допинг-контролю;

сообщать обо всех назначениях врачу команды (если он есть);

самостоятельно проверять все применяемые лекарственные средства, спортивное питание и БАДы на сайте http://list.rusada.ru и в мобильном приложении "антидопинг про";

при этом необходимо помнить, что на сайте http://list.rusada.ru содержатся сведения только о средствах, зарегистрированных в России, а отсутствие информации о субстанции в приложении "антидопинг про" автоматически не значит, что оно разрешено;

приобретать спортивное питание и БАДы компаний, имеющих в ассортименте продукты, запрещённые антидопинговым законодательством;

помнить, что очень часто (до 25% случаев) на этикетке спортивного питания указываются не все содержащиеся в нем субстанции;

не курить кальян;

не употреблять экзотические чаи;

помнить, что каждый шестой препарат в обычной аптеке является запрещённым для спортсмена;

быть особенно острожным с лекарствами, купленными за рубежом, зачастую состав препаратов с одним и тем же названием различается;

смотреть сертификаты на все мясо, привезённое из Южной Америки и Китая: оно может содержать кленбутерол;

ни при каких обстоятельствах не применять наркотические средства;

помнить, что ряд запрещённых субстанций имеют множество коммерческих названий. Триметазидин, например, содержится не только в предуктале, но и почти в десяти других лекарственных средствах;

помнить о списке проверенных ФМБА лекарственных средств и БАДов, который содержится в ежегодно обновляемом формуляре;

регулярно читать актуальный запрещенный список на сайте http://rusada.ru;

ни в коем случае не пользоваться средствами для сгонки веса: часто они содержат запрещенные диуретик и психостимуляторы, не указанные на этикетке.

Будьте бдительны, от этого зависит ваша карьера!

Ранее "Страна" сообщала, что ФИФА перепроверит на допинг все пробы российских футболистов, а также о том, что в ФИФА недовольны утечкой информации по допингу российских футболистов.











