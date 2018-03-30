Основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди похоронят за деньги вкладчиков его второй пирамиды - "МММ-2011".

Об этом сообщил адвокат Александр Молохов, передает РИА Новости.

"У него были очень плохие отношения с братом, поэтому он отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище. Юридически организацию похорон взяла на себя его бывшая супруга, а оплатила группа участников второй пирамиды "МММ-2011", - сообщил Молохов.

Сергей Мавроди умер 26 марта 2018 в возрасте 62 лет.

Предварительной причиной смерти Мавроди мог стать сердечный приступ, накануне, 25 марта он был госпитализирован в 67-ю горбольницу Москвы, где скончался утром 26 марта.

"Страна" разбиралась, каким был отец МММ Сергей Мавроди. "Деньги – это резаная бумага. И ничего более", - заявлял он.

Напомним, что помощник Мавроди рассказал о его хронических заболеваниях.