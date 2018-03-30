В случае препятствования проверкам в торгово-развлекательных центрах и кинотеатрах Украины сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям намерены привлекать к их проведению правоохранителей.

Об этом на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил председатель ГосЧС Николай Чечеткин, передают Украинские новости.

"Если будут вопросы, связанные с недопуском работников ГосЧС или других ведомств для проведения проверок, то премьер-министр определил задачу, и мы будем готовы применять силовые методы с привлечением подразделений Национальной полиции", - сказал он.

Глава ГСЧС обратился к главам местных администраций с просьбой способствовать сотрудникам ГосЧС с проведением проверок.

Видео: youtube.com/MNS GOV.UA

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