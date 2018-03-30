Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уверяет, что на аудиозаписях, полученных путем прослушивания его кабинета нет криминала, кроме разве нецензурных слов.

Об этом он сказал на брифинге 30 марта, отвечая на вопросы журналистов, передает УП.

"На этих записях вы не услышите ни одного факта вымогательства мной взяток, занесения мне чемоданов с деньгами в кабинеты. Ни одного предложения этого рода", - сказал Холодницкий.

"Что есть на этих записях? Возможно, там есть нецензурное общение. В том числе и с подчиненными при обсуждении каких-то производств. Но извините, наше грязное болото коррупции белыми перчатками вычистить трудно", - подчеркнул он.

Руководитель САП отметил, что "как обычный человек, также умеет ругаться".

"Такая у нас работа. Но публично вы не услышите от меня брань", - сказал Холодницкий.

Руководитель антикоррупционной прокуратуры отметил, что еще не видел текстов жалоб Генпрокуратуры в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, но готов отвечать за свои слова и действия.

Напомним, Холодницкий придет на допрос в ведомство Луценко на Страстной неделе.