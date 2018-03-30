Золотовалютные резервы Украины по состоянию на начало марта практически не изменились по сравнению с февралем и составляют 18,4 млрд долларов, сообщает Нацбанк.

"Международные резервы по состоянию на начало марта практически не изменились по сравнению с уровнем начала февраля и составили, по уточненным данным, 18,4 млрд долларов или 3,5 месяца импорта будущего периода", - отметили в НБУ.

Напомним, платежный баланс Украины в феврале 2018 был сведен с профицитом на сумму 252 млн долларов. Однако из-за его дефицита в январе по результатам двух месяцев сальдо сводного платежного баланса осталось отрицательным (197 млн ​​долларов).

Как сообщала "Страна", ранее в НБУ рассказали из чего состоят золотовалютные резервы Украины

В ноябре прошлого года международные резервы Украины выросли до 18,7 млн долларов.