Еврокомиссия обнародовала проект, согласно которому программы обмена сообщениями и другие цифровые службы будут обязаны предоставлять данные пользователей правоохранительным органам в течение 10 дней после получения запроса. Для экстренных случаев указан срок в 6 часов. Об этом сообщает Euractiv.

Согласно проекту, правила будут распространяться на все технологические компании, которые могут располагать так называемыми электронными доказательствами, необходимыми для проведения уголовных расследований, независимо от территориального расположения самих компаний и их серверов.

В числе попадающих под новые правила - соцсети (включая Facebook и Twitter), "облачные сети", реестры доменных имен, а также пользовательские форумы на платформах электронной коммерции - "цифровые рынки, которые позволяют потребителям и/или трейдерам заключать однородные транзакции".

Новые правила планируют ввести в связи с увеличением использования различных онлайн-сервисов и приложений при планировании и организации преступлений.

В планах запустить реформу уже 17 апреля.

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