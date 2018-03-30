В Украине запустили мобильный интернет четвертого поколения 4G. Услуга появилась у операторов Lifecell и Vogafone. Третий из крупных операторов Киевстар пока не подключился, но анонсирует появление услуги до 10 апреля, хотя компания и купила больше всего радиочастот для 4G.

Покрытие пока есть только в крупных городах. Изначально услугу анонсировали в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Львове и других областных центрах. Затем обещают, что новый мобильный интернет появится и в других населенных пунктах страны.

Чем хорош 4G

Формат 4G, или LTE, позволяет существенно увеличить скорость мобильного интернета до 100 М/бит в секунду. Также это более высокая стабильность соединения и более быстрый отклик. Во время пиковых нагрузок 4G-сети смогут обеспечить средние скорости в 5-7 раз больше по сравнению с 3G .

По сути, качественный LTE вполне может заменить WiFi. Например, файлы будут загружаться гораздо быстрее, видеочаты и прямые трансляции в хорошем качестве можно будет вести прямо на улице, а видеоролик на YouTube в HD-качестве загрузится практически мгновенно. Фильм в хорошем качестве можно будет скачать за 10-15 минут.

Сколько будет стоить 4G

Ранее сообщалось, что если повышение цен и будет, то не намного.

Сейчас все три крупнейших оператора – Киевстар, Lifecell и Vodafone – утверждают, что с переходом на 4G абонент останется на своем прежнем тарифе.

Повысится ли стоимость услуг в будущем – пока неизвестно (и не факт, что это будет связано именно с 4G, поскольку все операторы периодически обновляют тарифную сетку для новых пользователей).

Как проверить совместимость с 4G

Для того, чтобы подключиться к мобильному интернету четвертого поколения, нужно сначала проверить, подходит ли ваша SIM-карта и модель телефона. Для 4G нужна SIM-карта типа USIM, а телефон должен поддерживать этот формат связи. И если "симку" можно бесплатно заменить у оператора, то телефон придется купить новый, подходящий для 4G.

Проверить, подходит ли ваша сим-карта и телефон для 4G, можно на сайтах у операторов мобильной связи, через их мобильные приложения (предварительно обновив их).

Также это можно сделать с помощью USSD-запроса. У Vodafone нужно набрать на клавиатуре телефона *222# и вызов. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки.

У Киевстар номера USSD запроса *245*4# для проверки SIM-карты и *245*5# для проверки телефона.

У Lifecell для проверки нужно набрать *455#.