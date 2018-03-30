Россия выслала 13 украинских дипломатов и министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал этот "зеркальный ответ" России на высылку из Украины 13 российских дипломатов нонсенсом.

Об этом Климкин написал в Twitter.

"Зеркальная" реакция России с высылкой наших дипломатов - это нонсенс. Мы же не пытались кого-либо отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданих Украины в РФ. Работаем дальше", - написал министр.

Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Ранее Зеркаль заявила, что Украина должна разорвать старый договор о дружбе с Россией.

Напомним, что после скандала с отравлением шпиона Скрипаля в Великобритании Украина выслала 13 российских дипломатов.

Также мы сообщали, что Россия зеркально высылает британских дипломатов из страны.