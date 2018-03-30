Глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин задекларировал 954,1 тыс. гривен и смирительную рубашку для бывшего генерального прокурора Виктора Шокина за 2017 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченныхдохода на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Украинские новости.

Так, 842,6 тыс. гривен Шабунина составила зарплата в "Центре противодействия коррупции", 44,4 тыс. гривен - возмещение участия в пленарном заседании Организации экономического сотрудничества и развития ПРООН (Программы развития Организации объединенных наций), 31,5 тыс. гривен - гонорары от Представительства фонда имени Фридриха Эберта в Украине, 15,4 тыс. гривен - гонорары от общественной организации "Общество львовской бизнес-школы", 10,3 тыс. гривен - помощь при рождении ребенка, а 10 тыс. гривен - гонорар от "Междисциплинарного научно-образовательного Центра противодействия коррупции".

Вместе с супругой Шабунин владеет дачным домом (122,8 кв. м) и земельным участком (582 кв. м) в Бориспольском районе Киевской области, а также имеют доверенность на автомобиль Mitsubishi Lancer 2008 года выпуска.

В разделе "Ценное имущество" Шабунин указал книгу Euromaidan History in the making с автографом автора идеи Владимира Кадигроба.

Жена задекларировала 279,3 тыс. полученного займа и владение общественной организацией "Семейный клуб".

Обязательство Шабунина по договору поставки набора материалов для дома перед компанией "Малбери хоумс" составляет 1,4 млн гривен.

В 2017 году он оплатил 403,3 тыс. гривен в счет основной суммы кредита.

Также он оплатил 279,3 тыс. гривен в счет основной суммы кредита компании "Хавва".

Как сообщала "Страна", суд перенес рассмотрение дела Виталия Шабунина на конец марта.