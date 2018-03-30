К 17:20 пятницы, 30 марта, курс самой ценной криптовалюты биткоина - опустился ниже $7000. Продолжили обесцениваться и другие цифровые "монеты".

Об этом сообщает специализированный портал coinmarket.

Bitcoin - $6 932,73;

Ethereum - $388,55;

Ripple - $0,503429;

Bitcoin Cash - $693,96;

Litecoin - $118,71;

EOS - $6,05;

Напомним, что Google в марте объявил, что с июня запретит рекламу ICO и криптовалют. До поисковика на такой же шаг пошла соцсеть Facebook. Отмечается, что планы запретить рекламу криптовалют и криптовалютных обменников есть также у Twitter.

Фото: coinmarketcap.com

Как сообщала "Страна", Казахстан запретит все операции с криптовалютами. По словам главы ЦБ Казахстана, главная проблема криптовалют - это защита прав потребителей этих услуг.

Напомним, что финансовая G20 не признала криптоденьги полноценными валютами.