Украинская Ассоциация поставщиков торговых сетей выяснила, как изменились цены на хлеб и бакалею с начала года.

Об этом говорится на странице главы Ассоциации поставщиков торговых сетей и депутата Киеврады Алексея Дорошенко.

"В сегодняшнюю нашу продуктовую корзину вошли:

- по 1 кг хлеба пшеничного из муки высшего и первого сортов, 1 кг хлеба ржаного и батона 0,5 кг;

- по 1 кг риса, гречневой и ячневой крупы, пшонки, манки, пшеничной муки, а также макаронных изделий, сахара и 1 литр масла подсолнечного.

Все виды хлеба подорожали за первые два месяца текущего года на 3-4%. Так, в частности, ржаной хлеб подорожал на 3%, пшеничный хлеб – на 3,5%, батон – на 4%. За этот промежуток времени пшеничный хлеб из муки высшего сорта добавил в цене 60 коп., он стоит 18,7 грн за кг; пшеничный хлеб из муки первого сорта стал дороже на 50 коп., его стоимость составляет 14,7 грн за кг; ржаной хлеб добавил 50 коп. и продается по цене 15,5 грн за кг; батон подорожал на 40 коп., его цена составляет 10,7 грн за 0,5 кг.

Из бакалеи подешевели гречка и сахар на 7,5% (или 1,7 грн) и 2% (или 30 коп.) соответственно. В начале марта килограмм гречневой крупы стоил 20,8 грн, а сахара – 15,5 грн", - говорится в сообщении в соцсети.

По данным Дорошенко, больше всего из круп подорожала пшонка – на 11%, или 1,7 грн. Также прибавили в цене ячневая крупа – 4%, или 40 коп, макаронные изделия – 4%, или 60 коп, мука пшеничная – 2%, или 20 коп, масло подсолнечное – 1%, или 30 коп, рис – 0,6%, или 10 коп.

"В начале марта среднестатистическая стоимость за килограмм составляла для риса 23,2 грн, для пшонки – 16,7 грн, для ячневой крупы – 9,9 грн, для макарон – 15 грн, для муки – 9,6 грн, для масла – 34,4 грн за литр.

Бакалейная корзина украинца в начале года стоила 213,4 грн, а за два месяца - 216,7 грн. То есть хлеб и бакалея вместе подорожали на 3,3 грн, или 1,5%", - подытожил Дорошенко.

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