Всего десять дней понадобилось, чтобы поставить антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого на грань увольнения.

Сегодня его снятия с должности официально потребовали генеральный прокурор Юрий Луценко и глава НАБУ Артем Сытник.

Назар Холодницкий - один из столпов антикоррупционного "дуумвирата" из САП и НАБУ, на который возлагались большие надежды. В том числе - из-за океана. Но что-то пошло не так.

"Страна" уже рассказывала с чего началась атака против Холодницкого. Сегодня антикоррупционный прокурор и его оппоненты обменялись уже открытыми ударами.

"Пленки Холодницкого"

Скандал с главой САП вышел на поверхность 20 марта, когда СМИ начали сообщать о его скорой отставке, перед которой Назар Холодницкий якобы планировал уйти в отпуск. Говорили о проблемах со здоровьем - хотя прокурор еще достаточно молод.

Сколь-нибудь серьезного продолжения эти слухи не получили. И тогда началась вторая - и главная - часть истории. Журналисты сообщили, что на Холодницкого собран изрядный компромат. Что его кабинет прослушивали, а микрофон был закреплен на стенке аквариума в рабочем кабинете главы САП.

Тогда же появилась информация, что Холодницкого писали с ведома его соратника по антикоррупционному делу Артема Сытника. А пленки легли к извечному оппоненту обоих молодых борцов с коррупцией - генпрокурору Юрию Луценко.

Сразу появилась версия, что могли услышать на "пленках" Холодницкого. Журналист Владимир Бойко предположил, что там зафиксирован факт "решалова" по делу экс-начальника Департамента полиции охраны Сергея Будника, ранее попавшегося на взятке.

Впрочем, это только ничем не подтвержденная версия, пусть и от опытного криминального журналиста. Другие СМИ сообщили о том, что на записях - антисемитские высказывания и матерная ругань.

Очертания уголовного дела

После этого скандал на несколько дней взял паузу, обрастая мелкими подробностями. А 26 марта он вышел на официальный уровень. Луценко подтвердил, что против его коллеги из САП могут открыть уголовное производство. А Холодницкого "писало" НАБУ.

"Действительно, в соответствии с законодательством Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным Антикоррупционный бюро проводила следственные действия, которые касались, в том числе и руководителя САП господина Холодницкого", - сообщил Луценко в эфире телеканала ICTV.

Он рассказал, что идет экспертиза материалов, которые записаны "с аквариума":

"Только в результате допросов, экспертиз смогу сообщить о том, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослушивающим устройстве, которое было установлено в кабинете руководителя САП".

На следующий день война между ведомствами окончательно оформилась. Стало известно, что Холодницкий объединил в одно производство два дела против Луценко - о незаконном обогащении и о декларировании недостоверной информации. Оба дела открыты осенью и зимой 2017 года.

Открытая атака Сытника

30 марта с рядом заявлений против Холодницкого выступил его давнишний соратник - глава НАБУ Артем Сытник. Он дал большое интервью изданию "Зеркало недели", где изложил претензии к антикоррупционному прокурору.

По его словам, ведомство Холодницкого намеренно тормозило расследования. Причем, инициировали негласную проверку САП в Генпрокуратуре. Именно она подключила ведомство Сытника к негласным следственным действиям.

Также он озвучил полный список претензий к Холодницкому:

"Во-первых, речь идет о сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться.

Во-вторых, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений. ... Есть прокуроры, которые хотят нормально работать, но лица, занимающие административные должности в САП, не дают им этого делать. Прокурор приносит "наверх" проекты подозрений, но вместо рассмотрения получает нагоняй, и дело тормозится.

В-третьих, на записях речь идет о давлении на суд для принятия незаконных решений. В частности, давление на суд оказывается с той целью, чтобы суд не рассматривал ходатайство детективов НАБУ о проведении обыска у лица, которое является другом Холодницкого.

В-четвертых, зафиксировано подстрекательство свидетеля к даче неправдивых показаний. Это лишь короткий перечень того, что зафиксировано на этих записях", - заявил Сытник.

По его словам, речь на "пленках Холодницкого" идет о делах мэра Одессы Труханова и главы Минздрава Супрун.

Кроме того, разговоры на "пленках" касаются дела фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга (по данным ZN.UA в двух последних случаях речь о Н.Корчак и О.Бахматюке)".

По итогу и Луценко, и Сытник отправили факты против Холодницкого в квалификационную комиссию прокуроров. А генпрокурор потребовал у нее уволить главу САП.

"Моим увольнением руководит Луценко"

Назар Холодницкий сегодня дал брифинг, в котором из всего ему предъявленного признал только матерную ругань и заявил, что будет защищаться.

"На этих записях вы не услышите ни одного факта вымогательства мной взяток, занесения мне чемоданов с деньгами в кабинеты. Ни одного предложения этого рода", - сказал Холодницкий.

"Что есть на этих записях? Возможно, там есть нецензурное общение. В том числе и с подчиненными при обсуждении каких-то производств. Но извините, наше грязное болото коррупции белыми перчатками вычистить трудно", - подчеркнул он.

Руководитель САП отметил, что "как обычный человек, также умеет ругаться".

"Такая у нас работа. Но публично вы не услышите от меня брань", - сказал Холодницкий.

Он также заявил, что 3 апреля придет на допрос в Генпрокуратуру, потому что ему "нечего скрывать".

По словам Холодницкого, в случае его отставки, САП перейдет в ручное управление лично к Юрию Луценко.

"Согласно нормам закона, мой дуализм должности фактически не позволяет осуществлять полномочия заместителя генерального прокурора, который фактически назначает прокуроров в каждом производстве, согласовывает все негласные следственные розыскные действия", – отметил руководитель САП.

"Учитывая, что, согласно закону, формально я непосредственно подчинен только генеральному прокурору, то с возможным отстранением или увольнением (меня) фактически управлять САП по закону имеет право только генеральный прокурор", – заявил он, намекнув тем самым на главного выгодополучателя от своего возможного ухода.

"Если он руководит, когда нет руководителя САП, заместителя полноценного – это его вмешательство законно", – добавил Холодницкий.

Также антикоррупционный прокурор заявил, что ему предлагали работать против НАБУ.

"Когда негласно были предложения работать против НАБУ, я отказывался. К сожалению, коллеги из НАБУ таким предложением по САП воспользовались", - сказал Холодницкий.

На уточняющий вопрос, кто обращался с предложениями о таком "сотрудничестве", руководитель САП отметил лишь следующее: "Я не буду работать ни на одну структуру и не буду выполнять никаких заказов".

"Я отставки, увольнения не боюсь. Я переживаю, что будет дальше с антикоррупционной борьбой", – заверил он.

А пока Холодницкий планирует работать дальше. "Заявление (об увольнении) было написано еще 2 декабря 2015 года. Я ее в сейфе держу. Я дождусь решения дисциплинарной квалификационной комиссии прокуроров – и тогда будем принимать какое-то решение".

"Пока я работаю и выполняю свои обязанности", – отметил руководитель САП.