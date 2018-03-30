Сегодня, 30 марта, 20 украинских спортсменов, которые выступили на Паралимпиаде-2018, получили государственные награды. Об этом информирует "24 канал".

В частности, молодого атлета команды Тараса Радя отметили орденом "За заслуги". Он попал в список лучших дебютантов Паралимпиады всех времен.

А лидеру украинской сборной Виталию Лукьяненко вручили орден Ярослава Мудрого.

Кроме того, Порошенко подписал три закона о поддержке паралимпийцев. Отныне термин "инвалид" заменяют на "человек с инвалидностью" во всех официальных документах.

Кроме того, появятся 100 новых стипендий для детей с инвалидностью за достижения в спорте.

Как сообщалось ранее, 20 марта украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана с двумя десятками медалей. Их встретил премьер-министр Владимир Гройсман.