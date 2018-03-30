Компания "Газпром" (Россия) 29 марта 2018 года подала в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по контракту с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" на транзит газа.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на сообщение российской компании.

Согласно сообщению, "Газпром" объясняет подачу апелляции "существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения".

Ранее сообщалось, что 21 марта "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража о частичной отмене решения по поставкам газа "Нефтегазу".

Напомни, что в "Газпроме" не согласны с решением Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом".

Также НАК заявил, что Газпром не хочет платить $2,6 млрд по решению Стокгольма.





