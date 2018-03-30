В четверг, 29 марта ФФУ обратилась в Fare Network (Football Against Racism in Europe) с просьбой запретить для демонстрации на футбольных матчах символику сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

ФФУ также обратилась к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации данной символики во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Шахтер", который состоялся в Риме 13 марта 2018.

Международная организация FARE Network занимается борьбой с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе.

Как сообщала "Страна", в УЕФА на 10 лет отстранили от еврокубков клуб, выступавший в Лиге Европы. Команду заподозрили в организации 50 договорных матчей.

Напомним, что следующие матчи сборная Украины может провести против Албании и Марокко.